PF investiga furto de bens da União

Paranaguá/PR. A PF deflagrou nesta terça-feira (19/09) a Operação Themis, que visa a preservação do Patrimônio da União e a garantia da integridade do sistema de Justiça. A operação teve início com investigações de furto de bens da Justiça Federal e busca tomar medidas para recuperar o objeto do furto.

Foram apreendidos materiais que têm o potencial de contribuir para a investigação em curso, fornecendo evidências para identificar os responsáveis e o modus operandi do crime.

A ação policial demonstra o compromisso das autoridades em proteger o patrimônio público e garantir a eficácia do sistema de Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Paraná

Fonte: Polícia Federal