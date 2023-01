PF investiga facilitação ao contrabando e ao descaminho na fronteira com a Argentina

Dionísio Cerqueira/SC – A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (5/1) operação “Ablepsia Deliberada”, com objetivo de colher provas relacionadas aos crimes de facilitação ao contrabando e ao descaminho de produtos importados irregularmente da Argentina, através da região fronteiriça com Santa Catarina. Quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Chapecó/SC, foram cumpridos nas cidades de Paraíso/SC e São Miguel do Oeste/SC.

No curso da investigação, identificou-se possível envolvimento de servidores de empresa pública em atividades relacionadas ao descaminho de mercadorias oriundas da Argentina. No exercício de suas atribuições funcionais em posto de fiscalização localizado na fronteira com a Argentina, determinados servidores facilitavam a entrada irregular de produtos importados no Brasil, inclusive produtos cuja importação é proibida ou depende de autorização de agências reguladoras, como combustíveis e gás de cozinha.

No decorrer das buscas realizadas duas pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo em Paraíso/SC. Em outro local, na mesma cidade, foram encontradas cerca de 100 caixas de vinho objeto de descaminho, além de dois galões de agrotóxicos de origem estrangeira introduzidos de forma irregular no país.

O nome da operação, Ablepsia Deliberada, ou cegueira intencional, remete à conduta de agentes estatais que faziam vista grossa à importação irregular de mercadorias, durante o exercício de suas atribuições funcionais.

Os envolvidos são investigados por facilitação ao contrabando e descaminho, prevaricação, descaminho e contrabando, além do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido – previsto no Estatuto do Desarmamento.

Comunicação Social da Polícia Federal em Dionísio Cerqueira/SC

