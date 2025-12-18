PF investiga esquema de importação irregular e comercialização de aparelhos eletrônicos

Vitória/ES. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 18/12, a operação Roaming PY, para apurar esquema de importação irregular e comercialização de aparelhos eletrônicos de procedência estrangeira, introduzidos no território nacional sem o devido recolhimento dos tributos incidentes. As investigações indicam atuação reiterada e estruturada, com utilização de logística internacional para internalização clandestina das mercadorias.

Foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão no município de Vila Velha/ES, com o objetivo de localizar e apreender aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos para fins de comércio, documentos, mídias digitais e outros elementos relacionados à prática delitiva, visando ao aprofundamento da apuração dos fatos.

As evidências colhidas apontam que os investigados mantinham estrutura de comercialização, inclusive por meio de redes sociais, com estoque variável de aparelhos eletrônicos, caracterizando habitualidade e finalidade comercial, em prejuízo aos cofres públicos e à regular concorrência no mercado interno.

