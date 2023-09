PF investiga despachante suspeito de falsificar Certificados de Registro de Arma de Fogo

Rio de Janeiro/RJ – Na manhã desta quinta-feira, 21/9, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um despachante que promoveu a falsificação de centenas de CRAFs (Certificado de Registro de Arma de Fogo), além da aquisição de grande quantidade de armas a falsos CACs (colecionadores, atiradores e caçadores), no município de Cabo Frio/RJ.

O homem já foi alvo na Operação Indiciado Confesso no passado e, segundo as investigações, se trata do maior falsificador de CRAFs do estado do Rio de Janeiro.

Conforme elementos de prova reunidos nas investigações, foi possível atestar que o referido despachante efetuou diversas falsificações de documentos de posse e porte de arma de fogo, bem como de comércio clandestino de armamento.

A ação, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), visou a obtenção de mais elementos de prova, assim como a prevenção e repressão contra os crimes de falsificação de documentos públicos e comércio ilegal de arma de fogo, supostamente cometidos pelo investigado.

A Justiça determinou o cumprimento de medidas cautelares que, caso sejam desrespeitadas pelo investigado, podem levar à sua prisão preventiva, conforme decisão judicial e a legislação aplicável.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado é uma iniciativa coordenada pela Polícia Federal que tem como principal objetivo a produção de informações de inteligência sobre o crime organizado no estado do Rio de Janeiro. A FICCO é composta pela PF e pelas Polícias Militar (PMERJ) e Civil (PCERJ) do Rio de Janeiro.

