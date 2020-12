PF investiga crimes eleitorais em Santa Catarina

Itajaí/SC – Nesta quinta-feira, 17/12, a Polícia Federal, com apoio do GAECO, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Itajaí, os quais foram expedidos pela Justiça Eleitoral, a partir de requerimento formulado pela Promotoria com atuação junto ao Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Itajaí.

As ordens judiciais foram expedidas com o objetivo de possibilitar a localização de provas e elementos de convicção a respeito de possíveis delitos de falsidade ideológica eleitoral e apropriação de verba eleitoral, crimes previstos nos arts. 350 e 354-A da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral), com penas de até 5 e 6 anos de reclusão, respectivamente.

O inquérito instaurado na Polícia Federal e o pedido formulado do Ministério Público são sigilosos, razão pela qual não será realizada entrevista coletiva.

