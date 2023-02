PF investiga crimes de pornografia infantil no interior paulista

Campinas/SP. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na cidade de Várzea Paulista, nesta quinta-feira (2/2), objetivando aprofundar investigação relativa ao armazenamento e compartilhamento de imagens de exploração sexual infantojuvenil por meio da utilização de redes sociais e redes de compartilhamento.

Com base no mandado judicial expedido pela Justiça Federal de Jundiaí, a pedido da Polícia Federal, foram apreendidos quatro HDs e um aparelho celular para análise pericial.

A PF segue continuamente realizando ações dessa natureza, a fim de reprimir o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes em todas as suas modalidades.

As penas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente para os crimes de produção, posse e transmissão desses arquivos ilegais podem, somadas, chegar a 18 anos de prisão.

Serviço de Comunicação Social

Delegacia de Polícia Federal em Campinas

(19) 3345-2200