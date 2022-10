PF investiga crime de moeda falsa em cidade do interior potiguar

Natal/RN. A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (18/10), em endereços residenciais na cidade de São Vicente/RN, dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 9ª Vara da Justiça Federal.

A ação objetiva apurar crime de moeda falsa bem como colher provas que atestem a aquisição consciente de dinheiro falsificado.

A investigação teve início em maio deste ano, com apoio da Coordenação Regional de Segurança dos Correios, que identificou, no fluxo postal, dois envelopes com indícios de conter notas falsas de real.

Posteriormente, com a devida autorização judicial, a PF abriu as correspondências que haviam sido remetidas para os destinatários daquela cidade e confirmou as suspeitas, uma vez que foram encontradas cédulas falsificadas de R$ 50 e R$ 100. Foi apreendido um total de R$ 2 mil em cédulas falsificadas.

As pessoas investigadas responderão pelo crime de moeda falsa, que prevê penas de reclusão de três a doze anos e multa.

