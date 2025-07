PF investiga crime de moeda falsa

Campina Grande/PB. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (22/7), a Operação Navalha de Ockham, que tem como objetivo combater os crimes de associação criminosa e de venda e distribuição de notas falsas no município de Campina Grande.

Durante as investigações, levantaram-se indícios de que o investigado atue como um revendedor de notas falsas no estado da Paraíba, servindo como intermediador entre os compradores e os falsificadores, que enviavam as cédulas falsas a partir do estado do Rio de Janeiro.

Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba

Contato: (83) 3565-8690 (whatsapp)

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal