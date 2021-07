PF investiga crime de lavagem de dinheiro

Itajaí/SC – A Polícia Federal, com a participação da Procuradoria da República no Município de Itajaí/SC, deflagrou nesta terça-feira (27/7) a Operação Gallardo.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços comerciais e residenciais dos investigados nas cidades de Joinville e Balneário Camboriú/SC.

As investigações iniciaram a partir de inconsistências identificadas na aquisição direta do veículo de luxo Lamborghini Gallardo perante a 1ª Vara Federal de Itajaí/SC, anteriormente apreendido e alienado no âmbito da operação Oceano Branco, quando constatada injustificável divergência patrimonial entre o pagamento à vista do veículo de luxo e a renda da adquirente.

Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, cuja pena pode chegar a 10 anos de prisão.

Comunicação Social da Polícia Federal em Itajaí

[email protected] | www.pf.gov.br

Contato: 47-3249-6796