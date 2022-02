PF investiga condutas fraudulentas praticadas em desfavor da Caixa Econômica Federal

São Paulo/SP – A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (8/2) a Operação ATACANTE, com o objetivo de apurar condutas fraudulentas praticadas em desfavor da Caixa Econômica Federal, mediante violação de dispositivos de informática, que ocasionaram relevantes prejuízos à instituição financeira.

O grupo criminoso acessava ilicitamente os sistemas da CEF, oportunidade em que consultavam e alteravam os dados dos correntistas, inclusive de cartões de crédito, e obtinham vultuosas vantagens econômicas.

No dia de hoje, foi preso um dos principais criminosos do grupo, mediante cumprimento de mandado de prisão, expedido pela 7ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, assim como foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo um deles na capital de São Paulo, outro em Ribeirão Preto/SP e um no Guarujá/SP.

Durante as buscas foram apreendidos equipamentos de informática, documentos, veículos, dentre outros objetos de relevantes para a continuidade das investigações. Participaram da ação 15 policiais federais.

São investigados os crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), com penas que podem variar, respectivamente, de 4 a 8 anos de reclusão e de 1 a 3 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo

(11) 3538-5013 [email protected]