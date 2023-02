PF investiga comércio eletrônico de produtos importados irregularmente

Passo Fundo/RS. A Polícia Federal deflagra, na manhã desta terça-feira (7/2), a Operação Comércio Digital, que investiga grupo envolvido no comércio eletrônico de produtos provenientes de descaminho, em ação conjunta com a Receita Federal.

Policiais federais e servidores da Receita Federal cumprem três mandados de busca e apreensão no município de Marau/RS, expedidos pela 3ª Vara Federal de Passo Fundo, em ação que busca ampliar os elementos probatórios sobre os fatos investigados. Também são executadas ordens judiciais para bloqueio de contas bancárias vinculadas ao grupo.

A investigação teve início a partir de fiscalização realizada pela Receita Federal no centro de distribuição dos Correios em Passo Fundo, quando foram apreendidos diversos produtos eletrônicos e cosméticos, todos de origem estrangeira e sem a comprovação da importação regular, remetidos por uma empresa com sede em Marau.

Posteriormente, em duas ações, foram apreendidos produtos eletrônicos e cosméticos em uma empresa transportadora no município de Cuiabá/MT, também remetidos por uma empresa de Marau.

As diligências realizadas no curso da investigação apontaram que duas empresas eram utilizadas para o comércio de produtos importados irregularmente, vendidos através de plataformas de comércio eletrônico com atuação nacional. As empresas teriam realizado mais de 24 mil transações comerciais e faturado cerca de R$ 2,5 milhões no período de 2019 a 2022, sem o pagamento dos tributos decorrentes da importação.

O crime inicialmente investigado é o de descaminho, buscando-se também elementos para comprovar os delitos de associação criminosa, sonegação tributária e lavagem de dinheiro.

