PF investiga ameaças a servidores federais na Paraíba

João Pessoa/PB – A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (6/3), a Operação Escudo Federal, com o objetivo de apurar ameaças graves dirigidas a servidores públicos federais do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), praticadas por meio de mensagens eletrônicas e redes sociais.

As investigações tiveram início após o registro de comunicações contendo ameaças de violência, referências a possível envolvimento com organizações criminosas e informações detalhadas sobre a rotina das vítimas.

Durante a ação policial, foi cumprido mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal, visando à apreensão de dispositivos eletrônicos, mídias digitais e outros elementos probatórios que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e identificação dos responsáveis.

As investigações prosseguem com o intuito de robustecer a autoria e a materialidade delitiva, bem como verificar a eventual participação de outras pessoas.

Fonte: Polícia Federal