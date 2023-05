PF interdita extração ilegal de areia em Itabirito/MG

Belo Horizonte/MG. A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira, 23/5, dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais, com o objetivo de interditar a atividade de extração ilegal de areia do leito do Ribeirão Carioca em São Gonçalo do Bação, que fica no município de Itabirito/MG.

Os responsáveis poderão responder pelos crimes ambientais de usurpação do patrimônio público e extração ilegal de recursos minerais, cujas penas somadas chegam a 6 anos de reclusão.

