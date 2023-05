PF intercepta cédulas falsas de dinheiro enviadas via Correios no PA

Belém/PA – A Polícia Federal prendeu uma pessoa que recebeu R$ 1 mil em notas falsas via Correios, no município de Santa Bárbara/PA, a cerca de 50 quilômetros de Belém/PA. Flagrado com o dinheiro forjado, que foi apreendido, o suspeito foi autuado na Superintendência da Polícia Federal na capital, na tarde desta quinta-feira (11/5).

A diligência se deu a partir de informação de inteligência da Polícia Federal repassada à Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, sobre suposta remessa de notas falsas pelos Correios.

Já na agência de Santa Bárbara, a equipe da PF abordou o suspeito, que abriu o envelope na frente dos policiais. Dentro havia cinco notas falsas de R$ 100 e 25 de R$ 20, o que motivou a prisão do suspeito.

Ele teria pagado R$ 200 para comprar R$ 1 mil em notas falsas em negociação por meio de grupo de aplicativo de mensagens. O aparelho celular supostamente usado no crime foi apreendido na diligência.

Após análise, a perícia da PF atestou que as notas não são verdadeiras. O laudo afirma que as cédulas encontradas têm aspecto semelhante às verdadeiras, com alta probabilidade de enganar quem as recebe. As cédulas foram impressas por jato de tinta e com simulação da marca d’água e do fio de segurança.

As notas apreendidas foram carimbadas com a expressão “moeda falsa” e encaminhadas ao Banco Central.

