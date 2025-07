PF intensifica escolta de autoridades estrangeiras para Cúpula dos Brics no Rio

Rio de Janeiro/RJ. A Polícia Federal (PF) está com força total nas ruas do Rio de Janeiro para garantir a segurança e a integridade das delegações estrangeiras que chegam para a Cúpula dos Brics. As ações de escolta, que se intensificaram neste sábado, 5 de julho, contam com a colaboração de outras forças de segurança estaduais e municipais.

Desde a chegada dos representantes internacionais na Base Aérea do Rio, equipes de segurança aproximada da PF têm realizado o traslado seguro das autoridades. A maioria das comitivas desembarcou hoje, tornando as operações de escolta ainda mais intensas.

As medidas de segurança da Polícia Federal se estenderão por toda a semana, até o encerramento da Cúpula. Além das escoltas durante os deslocamentos, a PF está realizando varreduras anti-bombas e explosivos em todos os locais por onde as comitivas passarão, incluindo os veículos que farão o transporte das delegações.

Para assegurar a integridade dos participantes, a Polícia Federal também implementou segurança permanente nos locais de hospedagem das autoridades. O objetivo é garantir um ambiente seguro e tranquilo para todos os envolvidos no evento.

