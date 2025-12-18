PF inspeciona veículos oficiais destinados ao transporte de autoridades na Cúpula do MERCOSUL

Foz do Iguaçu/PR. Como parte das medidas de segurança da LXVII Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL e Estados Associados, que será realizada no dia 20 de novembro, em Foz do Iguaçu (PR), a Polícia Federal executa varreduras técnicas em veículos oficiais destinados ao transporte das autoridades. A ação visa identificar e neutralizar possíveis ameaças ocultas, reforçando a prevenção a atos criminosos e assegurando a integridade dos participantes do evento.

O procedimento mobiliza dezenas de policiais federais especializados e conta com o apoio de cães farejadores. O objetivo é garantir a segurança não apenas das autoridades e de suas comitivas, mas também dos demais participantes, trabalhadores e da população que circulará nas áreas próximas ao evento.

Os veículos inspecionados serão conduzidos por equipes da segurança aproximada da Polícia Federal, responsáveis pelo transporte de Chefes de Estado e demais autoridades durante os compromissos oficiais previstos na programação da LXVII Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL e Estados Associados.

Além das inspeções nos automóveis, a Polícia Federal também realizará varreduras técnicas nas edificações onde ocorrerão as atividades do evento, bem como em hotéis e demais locais que receberão representantes internacionais, ouvintes e participantes do evento.

Fonte: Polícia Federal