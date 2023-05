PF indicia ex-dirigentes da Funai por dolo eventual nos homicídios de Bruno Pereira e Dom Phillips

Manaus/AM. A Polícia Federal indiciou, nesta semana, o ex-presidente e o ex-vice-presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), por dolo eventual no duplo-homicídio do indigenista Bruno Araújo Pereira, da Funai, e do jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian.

De acordo com as investigações, os ex-dirigentes tomaram conhecimento, em reunião da Funai, realizada no dia 09/10/2019, e por meio de outros documentos, sobre o risco de vida dos servidores do órgão e não tomaram as medidas necessárias para a proteção dos funcionários. Desta forma, teriam assumido o risco do resultado de suas omissões, que culminou no duplo-homicídio.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas

Contato: (92) 3655-1563 / 98213-0105

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal