PF incinera mais de 8 toneladas de drogas apreendidas na região da Tríplice Fronteira

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (17/12), mais uma operação de destruição de entorpecentes apreendidos em ações de repressão ao tráfico de drogas na região da Tríplice Fronteira. A carga foi escoltada sob rigoroso esquema de segurança até uma empresa da região oeste do Paraná, onde o material foi incinerado em forno industrial, em conformidade com as normas ambientais e de segurança.

Durante a operação, foram destruídas 8,360 toneladas de drogas, entre maconha, cocaína e haxixe, provenientes de apreensões realizadas por diferentes forças de segurança que atuam na região de fronteira.

Com a realização de 14 operações de incineração somente em 2025, a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu já eliminou aproximadamente 130,528 toneladas de entorpecentes, alcançando um volume recorde na história da unidade.

