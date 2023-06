PF incinera mais de 100 kg de drogas em Vilhena

Vilhena/RO. A Polícia Federal em Vilhena/RO realizou diversas atividades alusivas à Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, com o objetivo de conscientizar sobre o tema e intensificar ações de combate aos crimes relacionados à temática.

Adicionalmente, foram incinerados mais de 100 kg de drogas apreendidas durante o mês de junho de 2023. Na ação, houve acompanhamento do Ministério Público e de servidores da Vigilância Sanitária. Somente neste ano, a delegacia da Polícia Federal em Vilhena já incinerou quase duas toneladas de drogas apreendidas em ações da PF.

As ações foram iniciadas com uma operação alusiva, na última segunda-feira (26/6), no Aeroporto Brigadeiro Camarão, que contou com o apoio de cães farejadores e da Polícia Militar de Rondônia, realizando abordagens e fiscalizações em bagagens, visando combater o tráfico ilícito de drogas.

Outra atividade ocorreu na noite de quarta-feira (28/6), quando policiais federais realizaram abordagens em ônibus e carros que saíam de Rondônia. O trabalho também contou com o apoio de cães farejadores, policiais militares tutores e policiais rodoviários federais.

Fonte: Polícia Federal