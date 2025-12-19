PF incinera duas toneladas de drogas em Cascavel

Cascavel/PR. A Polícia Federal realizou, nesta sexta-feira (19/12), a incineração de duas toneladas de substâncias entorpecentes apreendidas em operações na região Oeste do Paraná.

A ação foi executada em local previamente autorizado pela Justiça e seguiu rigorosos protocolos legais, ambientais e de segurança, com acompanhamento do Ministério Público, Vigilância Sanitária e demais autoridades competentes.

Com esta etapa, a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel ultrapassa 50 toneladas de entorpecentes destruídas em 2025, incluindo maconha e outras substâncias ilícitas.

Comunicação Social da Polícia Federal de Cascavel/PR

Disque denúncia: (45) 3220-6817

Fonte: Polícia Federal