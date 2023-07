PF incinera cerca de 700kg de drogas no Acre

Rio Branco/AC. A Polícia Federal em Rio Branco/AC incinerou aproximadamente 700kg de entorpecentes, como maconha, crack, skank e outros tipos de drogas, em alusão à 25° Semana Nacional de Políticas sobre Drogas.

A operação contou com a participação de autoridades do Poder Judiciário, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e da Vigilância Sanitária do Acre.

