PF incinera cerca de 12 toneladas de drogas na Tríplice Fronteira

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais realizaram, nesta sexta-feira (27/2), a incineração de, aproximadamente, 12 toneladas de drogas apreendidas na região da Tríplice Fronteira.

Com forte esquema de escolta policial, a carga de 11.911 kg de entorpecentes foi retirada do depósito da Polícia Federal e transportada para destruição. Entre as substâncias incineradas, estavam volumes de maconha, de cocaína, de skunk e de haxixe.

