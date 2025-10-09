PF incinera 420 kg de drogas no Maranhão

Caxias/MA. Nesta quinta-feira (9/10), a Polícia Federal realizou a incineração de aproximadamente 420 kg de maconha apreendida em ações de repressão ao tráfico de entorpecentes, em Caxias/MA. A destruição do material foi realizada após autorização da Justiça Estadual.

A medida representa mais uma etapa no trabalho permanente de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado voltada à destinação e destruição das substâncias entorpecentes apreendidas.

