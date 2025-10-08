PF incinera 10,5 toneladas de drogas em Marília

Marília/SP. A Polícia Federal realizou, na tarde desta quarta-feira (7/10), a incineração de 10,5 toneladas de drogas de diferentes espécies, apreendidas em diversas ações de combate ao tráfico realizadas no segundo semestre deste ano.

O material foi destruído em forno industrial, em conformidade com a legislação vigente. A ação contou com a participação da Vigilância Sanitária, do Ministério Público e da Polícia Civil de Adamantina, região onde foi apreendida a maior parte das drogas.

As apreensões ocorreram em diferentes procedimentos conduzidos nos 62 municípios das regiões de Marília, Ourinhos, Assis, Tupã e Adamantina, área de circunscrição da Delegacia de Polícia Federal em Marília/SP. As investigações derivadas dessas ocorrências prosseguem, com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos pelos crimes de tráfico de drogas e demais ilícitos correlatos.

Comunicação Social da Polícia Federal em Marília/SP

Fonte: Polícia Federal