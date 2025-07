PF incinera 10 toneladas de drogas apreendidas na Tríplice Fronteira

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal realizou, na manhã desta sexta-feira (4/7), mais uma operação de destruição de entorpecentes apreendidos na região da Tríplice Fronteira.

Sob forte escolta policial, o comboio se deslocou nas primeiras horas do dia até uma planta industrial, onde foram incineradas aproximadamente 10.084 quilos de drogas em um forno de alta capacidade.

As operações de destruição de entorpecentes têm sido intensificadas em razão do expressivo volume de apreensões realizadas pelas forças de segurança que atuam na fronteira com o Paraguai e a Argentina. Somente em 2025, cerca de 60 toneladas de drogas já foram retiradas de circulação e destruídas, impedindo seu destino a diversas regiões do país.

A Polícia Federal reafirma seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado transnacional.

