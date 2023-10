PF inaugura moderno Posto de Emissão de Passaportes em Anápolis/GO

Anápolis/GO. Foi inaugurado no dia 19/10 um novo Posto de Emissão de Passaportes da Polícia Federal, localizado no AnaShopping, na cidade de Anápolis/GO.

O novo posto trará melhorias na prestação do serviço de emissão de passaportes na cidade, com melhores condições de conforto ao cidadão que, utilizando-se da infraestrutura do shopping, contará com estacionamento, praça de alimentação e outros recursos, como bancos, lojas etc.

O posto agregou novos equipamentos e servidores, possibilitando triplicar a capacidade de atendimento diário e entrou em operação no mesmo dia da inauguração (19/10).

O evento contou com a presença de autoridades da Polícia Federal e do Governo do Estado de Goiás.

