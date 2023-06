PF identifica autor de atentado contra Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal encerrou as investigações sobre o atentado ocorrido no ano passado, no centro de Foz do Iguaçu/PR, identificando o autor responsável por destruir um veículo ostensivo da Receita Federal.

O caso ocorreu na madrugada do dia 23/07/2022, quando, após o servidor estacionar o veículo ostensivo da instituição aduaneira, próximo a uma pousada no centro da cidade, um indivíduo se aproximou e ateou fogo na viatura, destruindo-a completamente.

As investigações foram iniciadas logo após o atentado, com a realização de perícia no local e no veículo destruído. Policiais federais iniciaram o levantamentos de imagens de câmeras da região que auxiliaram na elucidação da cronologia dos acontecimentos e na identificação do responsável pelo atentado.

Após meses de investigação, os policiais conseguiram identificar o responsável pelo ato criminoso e solicitaram mandados de busca e apreensão nos locais de sua vivência. Na residência, foram encontrados além das vestimentas utilizadas no dia do atentado, aparelhos celulares e diversas mercadorias de origem estrangeiras sem documentação fiscal.

Em depoimento prestado à PF, o nacional, de 48 anos e natural de São Paulo/SP, apontado como autor do atentado, confessou que foi o responsável por atear fogo na viatura ostensiva da Receita Federal, com uma pequena garrafa contendo gasolina, na madrugada do dia 23/07/2022.

O indivíduo, que tem antecedentes criminais por tentativa de roubo, foi indiciado pelos crimes de dano qualificado e incêndio. Se condenado, poderá pegar pena de até 9 anos de reclusão.

