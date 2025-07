PF, ICMBio, Ibama e Força Nacional combatem garimpo ilegal em Parauapebas/PA

Marabá/PA. Na última terça-feira (16/7), a Polícia Federal, o ICMBio, o Ibama e a Força Nacional deflagraram uma operação conjunta para coibir o avanço do garimpo ilegal na região de Igarapé Gelado, em Parauapebas/PA, às margens da Floresta Nacional de Carajás.

Em área de difícil acesso, as equipes localizaram maquinários de grande porte, veículos, motores estacionários, cavas de extração de ouro e acampamentos de apoio aos trabalhadores. Foram inutilizados no local seis escavadeiras hidráulicas, quatro mil litros de combustível e dez motores-bombas, conforme previsto em lei, diante da impossibilidade de remoção dos equipamentos.

Por meio de georreferenciamento, estima-se que o garimpo ilegal atinja uma área de aproximadamente 8 km de extensão. Os resíduos provenientes da atividade clandestina estariam se sedimentando e desaguando no leito de rios da região, em especial no Rio Azul, afluente do Rio Itacaiúnas, que deságua no Rio Tocantins.

Inquéritos policiais estão em andamento para identificar e responsabilizar os líderes dos garimpos ilegais e apurar os danos ambientais causados pela contaminação por mercúrio nos solos e afluentes que abastecem a região.

Comunicação Social da Polícia Federal no Pará

[email protected] | @pf.para

www.gov.br/pf



Fonte: Polícia Federal