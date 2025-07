PF fiscaliza segurança privada durante festas juninas no Ceará

Fortaleza/CE. A Polícia Federal deflagrou, durante o mês de junho, a Operação São João 2025, com foco na fiscalização de serviços de segurança privada em eventos festivos no interior do Ceará. As ações resultaram no encerramento de seis empresas clandestinas e na lavratura de 11 autos de infração contra empresas que atuavam de forma irregular.

As fiscalizações ocorreram nos municípios de Maracanaú, Santa Quitéria, Itatira e Forquilha, que sediaram grandes eventos durante o período junino. As irregularidades identificadas incluíam a atuação de vigilantes sem credenciamento junto à Polícia Federal, com cursos de reciclagem vencidos ou sem formação específica para segurança em eventos sociais.

A ação integra o esforço contínuo da Polícia Federal para combater o funcionamento irregular de empresas de segurança privada no estado. Desde o início de 2025, 35 empresas clandestinas foram encerradas em Fortaleza, Juazeiro do Norte e outros municípios cearenses.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

(85) 99972-0534

@pfceara

Fonte: Polícia Federal