PF fiscaliza clube de tiro e prende instrutor por irregularidades em Alexânia/GO

Anápolis/GO. A Polícia Federal realizou, neste sábado (21/2), ação de fiscalização em um clube de tiro localizado no município de Alexânia/GO, com o objetivo de verificar a regularidade das atividades autorizadas e fiscalizadas pela instituição, especialmente quanto à aplicação de testes de aptidão e à atuação de profissionais credenciados.

Durante a fiscalização, foram identificadas inconformidades de natureza administrativa relacionadas a procedimentos de aplicação de testes e à atuação de profissionais vinculados às atividades de instrução de tiro e de avaliação psicológica. As ocorrências serão apuradas na esfera administrativa, com a adoção das providências e sanções cabíveis, conforme a regulamentação vigente.

Na mesma diligência, foi constatada situação que resultou na prisão em flagrante de um instrutor de armamento e tiro, em razão da posse e do transporte de armas de fogo sem autorização válida, com a apresentação de documentos de trânsito vencidos. Três armas de fogo foram apreendidas e devidamente relacionadas nos autos. O conduzido foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos de praxe.

Comunicação Social da PF em GO

[email protected]

Fonte: Polícia Federal