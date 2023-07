PF fiscaliza aeronaves no aeroporto Júlio Belém na Operação Parintins 2023

Parintins/AM. A Polícia Federal, em continuidade a Operação Parintins 2023, realizou a fiscalização de aeronaves, embarcações e de empresa responsável pela Segurança Privada do Bumbódromo.

No terceiro dia de operação, policiais federais no Aeroporto Regional Júlio Belém, em ação conjunta com a Polícia Militar, fiscalizaram a chegada de 12 de voos comerciais e 11 voos particulares. No porto da cidade, em conjunto com a Marinha, ANTAQ, DNIT, Arsepam, Guarda Municipal e Polícia Civil, embarcações do tipo recreio e sete embarcações médias também foram fiscalizadas.

A ação tem o intuito de prevenir e reprimir crimes federais e organizações criminosas durante o festival. Neste ano, a Polícia Federal inova com ação voltada para o combate ao tráfico de pessoas e o abuso sexual infantil, com entrega de folhetos socioeducativos e divulgação do Disque 100, para denúncias.

