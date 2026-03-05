PF fecha depósito de cigarros clandestinos na Região Metropolitana do Rio

Rio de Janeiro/RJ. Na manhã desta quinta-feira (5/3), a Polícia Federal encerrou as atividades de um galpão utilizado para armazenar grande quantidade de cigarros suspeitos de falsificação. No interior do imóvel, localizado em São Gonçalo/RJ, foram encontradas cerca de 12.500 maços de cigarro, todos com indícios de irregularidades de fabricação e rotulagem.

No momento da chegada dos policiais, dois homens tentavam retirar a carga. Eles foram contidos e conduzidos à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde prestaram esclarecimentos e permanecem à disposição da Justiça.

Denúncia e investigação

Após o recebimento de denúncias anônimas, foi possível localizar o depósito com o apoio de ferramentas de inteligência policial. As investigações preliminares apontam que a mercadoria pode ter relação com a máfia do cigarro, grupo que controla fábricas clandestinas em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro e domina o comércio estadual do produto por meio de controle territorial e violência.

Em operações anteriores contra a organização criminosa em questão, foram identificados locais onde trabalhadores estrangeiros, especialmente paraguaios, eram mantidos em condições análogas à escravidão durante a produção dos produtos ilícitos.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos, eventuais outros delitos e também locais utilizados pelo grupo criminoso para produção e distribuição de cigarros clandestinos no Rio de Janeiro.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

E-mail: [email protected]

Telefone: (21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal