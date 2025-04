PF faz prisão em ação contra abuso sexual infantojuvenil

Recife/PE. A Polícia Federal prendeu, na manhã desta sexta-feira, 4/4, um homem em Serra Talhada/PE. A prisão aconteceu através de cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela 18ª Vara Federal/PE, com a finalidade de combater crimes de abuso sexual e pornografia infantojuvenil na internet.

Durante o cumprimento, foi encontrado material de abuso infantojuvenil no celular do suspeito e formalizado flagrante pelo crime hediondo de armazenamento, previsto no Estatuto da Criança e Adolescente.

Outras mídias com conteúdo digital foram apreendidas e serão submetidas a análises periciais e instruirão as investigações, no intuito de identificar os demais envolvidos na rede criminosa de produção e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil em ambiente cibernético. O preso já passou por audiência de custódia e foi liberado, devendo responder ao processo em liberdade.

As investigações foram iniciadas em 2024, quando foi reportado à Polícia Federal o armazenamento de arquivos de abuso sexual infantil em provedores de dados. A partir das apurações, foi possível identificar o responsável pelo crime.

Fonte: Polícia Federal