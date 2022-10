PF faz operação para reprimir crime organizado e tráfico internacional de drogas

São Paulo/SP. Na manhã desta terça-feira, 18/10, a Polícia Federal deflagrou a Operação Gênesis, voltada à repressão do crime organizado e do tráfico internacional de drogas.

Cerca de 100 policiais cumprem 20 mandados expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal de Santos/SP, dos quais três mandados de prisão preventiva e dezessete mandados de busca e apreensão.

Foram determinados, ainda, o sequestro/arresto de todos os bens imóveis e de veículos, bem como de todos os valores depositados em contas bancárias e aplicações financeiras em nome de sete investigados.

A investigação teve início em novembro de 2021 e, durante o período, foram apreendidas, aproximadamente, 1,6t de cocaína, em três eventos. O primeiro em Hamburgo/Alemanha; e os demais em Santos, com cargas com destinos à Antuérpia/Bélgica e Durban/África do Sul.

A organização criminosa atuava na cadeia logística de tráfico transfronteiriço de substâncias entorpecentes, voltada as etapas do processo de exportação de cargas lícitas (contratação, estufagem e transporte), nas quais eram introduzidas, de forma oculta e com meios aprimorados, elevadas quantidades de cocaína destinadas a países da Europa e África.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, cujas penas variam de 10 a 25 anos de reclusão.

O nome da operação faz alusão a primeira apreensão, que deu origem ao procedimento, criando mecanismos que permitiram identificar os mandamentos que norteavam a atuação da organização criminosa.

Comunicação Social da PF em São Paulo