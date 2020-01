PF faz operação no Rio contra fraudes na compra de medicamentos

Um brasileiro de 39 anos foi morto com uma facada nas costas dentro de casa, em Olivedas, nos arredores de Lisboa, por volta de 0h30 desta segunda-feira (horário local). O jornal português “Correio da Manhã” informou que este foi o primeiro caso de violência de gênero a terminar em morte no país. O crime teria ocorrido em meio a uma discussão entre Flávio Machado da Silva e a companheira, Simara Santos, de 32 anos, que foi detida pela Polícia Judiciária para prestar depoimento. O casal estava junto havia sete anos.

Uma colega de trabalho de Flávio, que atuava na área de construção civil, no setor de pavimentos, contou que ele ainda estava casado no papel com a primeira mulher, com quem tem uma filha, hoje com 18 anos. Ela disse que a família dele agora tenta repatriar o corpo para o Brasil. Ainda de acordo com a amiga da vítima, a suspeita apresentou sinais de embriaguez no momento em que foi levada pela polícia.

— Ela esteve no local até o corpo ser levado e ela ser presa — afirmou. — Sei que a autópsia foi hoje (terça-feira). A família está a tentar levar o corpo para o Brasil. Ele morava com o irmão desde que saiu de casa, não era agressivo com ninguém. Espero que ela pague pelo que fez.

Segundo vizinhos do casal ouvidos pela mídia portuguesa, era comum haver festas aos finais de semana no apartamento deles, localizado no terceiro andar em um prédio na rua Helena Aragão, em Olivedas. Os moradores contaram que não costumavam, porém, escutar brigas entre Flávio e Simara. Eles apenas reclamavam do volume alto da música nos eventos.