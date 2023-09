PF faz operação contra tráfico internacional de drogas

Paranaguá/PR. Na manhã desta quinta-feira, 28/9, a Delegacia de Polícia Federal em Paranaguá deflagrou a operação Cargas Especiais, como foco na repressão ao tráfico internacional de drogas.

O caso teve início com a investigação prévia pela Polícia Federal de uma pessoa suspeita de contaminar, com tabletes de cocaína, contêineres que aguardavam no pátio do Terminal de Contêineres de Paranaguá – TCP – embarque para países da Europa.

A ação policial revelou a existência de um grupo criminoso atuando no terminal portuário, mediante repartição de tarefas em que, primeiramente, a droga ingressava no TCP escondida em veículos de pequeno porte, em seguida era descarregada ao lado do contêiner de interesse e, na sequência, colocada em meio à carga lícita, mediante o rompimento do lacre original e sua substituição por um clonado.

No curso dos trabalhos, dentre outros fatos, foi possível vincular a atuação da quadrilha a uma apreensão de cerca de 68 kg de cocaína no Porto de Sines, em Portugal, em março de 2022.

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, após representação da Polícia Federal e manifestação favorável do Ministério Público Federal.

Com as diligências, pretende-se identificar eventuais coautores e partícipes ainda desconhecidos, vincular a atuação do grupo a outras apreensões, bem como fazer cessar a atividade criminosa.

Comunicação Social da Polícia Federal no Paraná

(41) 9 8807-2784

[email protected]

www.gov.br/pf

Fonte: Polícia Federal