PF faz operação contra tráfico de drogas

Cuiabá/MT. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18/12), a segunda fase da operação Quatro Rodas. A ação policial tem como objetivo reprimir o tráfico de drogas transnacional e a lavagem de dinheiro.

O inquérito policial teve início a partir da apreensão de aproximadamente uma tonelada de substância análoga a cloridrato de cocaína, ocorrida na zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, região de fronteira com a Bolívia. Juntamente com os entorpecentes, foi encontrado um veículo quadriciclo que era utilizado para o transporte do material ilícito.

Diante do resultado das diligências iniciais efetuadas e elementos informativos produzidos, foi realizado, em 2/9/2024, o cumprimento de mandado de busca e apreensão e expedição de mandado de prisão em desfavor de participantes do esquema criminoso.

Em decorrência da análise dos materiais arrecadados e do aprofundamento das investigações, foi possível apurar o principal responsável pelo gigantesco carregamento de cocaína apreendido, além de confirmar a existência de um grupo voltado para a prática de lavagem de capitais a fim de ocultar os ganhos ilícitos advindos do tráfico de entorpecentes.

