PF faz operação contra organização criminosa voltada ao transporte de drogas e armas

Cachoeiro de Itapemirim/ES. A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar, deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 24/5, a Operação Alfafa, com objetivo de desmantelar uma associação criminosa especializada no transporte interestadual de drogas (maconha) e armas de fogo.

A investigação teve origem com a prisão em flagrante de um homem no dia 27 de maio de 2022, após abordagem feita por Policiais Rodoviários Federais, quando transportava 3,4 toneladas de maconha, bem como uma pistola importada 9 mm que estavam camufladas na carroceria de um caminhão, no meio de uma carga lícita de alfafa e aveia, provenientes do estado do Paraná.

A operação conta com a participação de 28 Policiais Federais, sendo realizado o cumprimento de quatro mandados e prisão preventiva, seis mandados de busca e apreensão e uma ordem de sequestro do caminhão utilizado para transportar a droga apreendida em 27/05/2022. Todos os mandados estão sendo cumpridos na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cujas penas somadas podem alcançar 24 anos de prisão.

