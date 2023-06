PF faz operação contra organização criminosa que atacou banco e batalhão da PM

Varginha/MG. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 22/6, a Operação Pedra Amarela, com o cumprimento de mandados judiciais nas cidades de Caldas-MG, Santa Rita de Caldas-MG, Embu das Artes-SP, São Paulo-SP e Porto Seguro-BA.

Foram mobilizados 85 policiais para a ação que acontece um ano após o episódio no qual pelo menos 20 indivíduos armados com fuzis e artefatos explosivos realizaram ação criminosa no município de Itajubá/MG, atacando o Batalhão da Polícia Militar e subtraindo cerca de R$ 2 milhões de agência da Caixa Econômica Federal da cidade.

A Operação cumpre 18 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Pouso Alegre-MG e é resultado da investigação da PF, com o apoio do Ministério Público Federal de Minas Gerais, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco. O objetivo é apreender objetos que robusteçam as provas já colhidas contra os suspeitos, como também esclarecer a atuação criminal do grupo.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa armada, roubo majorado, cessão ilegal de arma de fogo de uso restrito e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, cujas penas máximas somadas podem resultar em 47 anos de prisão e multa.

A continuidade das investigações e análises dos materiais apreendidos objetiva descobrir a participação de outras pessoas e a ocorrência de outras práticas criminosas.

Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais

Fone: (31) 3330-5127

E-mail: [email protected]

www.gov.br/pf

@pfminasgerais

Fonte: Polícia Federal