PF faz operação contra o crime de moeda falsa

Cuiabá/MT. A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira, 8/2, mandado de busca e apreensão com a finalidade de reprimir o comércio e circulação de moeda falsa no estado de Mato Grosso.

As investigações iniciaram-se com a apreensão de encomenda postal contendo R$1.000 em notas falsas, efetuada no dia 1/2, em razão do trabalho realizado pela Polícia Federal, pela Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda (UERF) e pela Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios.

Segundo o apurado, o investigado recebia, pelos Correios, notas falsas adquiridas de laboratórios localizados em outros estados da federação, a fim de introduzi-las no mercado.

