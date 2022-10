Divulgação PF 14/10/22 PF faz operação contra grupo que fazia tráfico de fósseis

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra um grupo acusado, entre outras coisas, de fazer tráfico de fósseis. Além disso, constavam na lista também os crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

As ações, realizadas nos municípios de Corumbá (MS), Palmas (TO) e Goiânia (GO), resultaram na apreensão de uma quantia em dinheiro e munições.

Os investigadores encontrarem exemplares de trilobitas, extintos há 252 milhões de anos. Segundo PF e Receita, as investigações tiveram início em 2017 a partir da apreensão de R$ 60 mil em espécie em posse de um casal que atravessava a fronteira do Brasil com a Bolívia.

No decorrer das investigações foi constatado que “o grupo criminoso movimentou aproximadamente R$ 150 milhões na região de fronteira Corumbá-Bolívia” apenas desde o início das investigações.

Além do dinheiro (21 mil bolivianos, 39 mil dólares, 38 mil reais e 80 moedas de 1 real colecionáveis), foram recuperados diversos relógios de luxo, documentos, mídias, notebooks e celulares em Corumbá, elém de duas caminhonetes.

Na cidade ainda foi realizada uma prisão em flagrante de um homem por posse de munições e tráfico de fósseis.

Fonte: IG Nacional