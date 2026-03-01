PF faz fiscalização em estádio onde acontece final do Campeonato Paranaense de Futebol

Ponta Grossa/PR. A Polícia Federal realiza, neste sábado 28/2, uma ação de fiscalização na empresa responsável pela segurança privada no Estádio Germano Krüger, onde acontecerá a primeira partida do final do campeonato paranaense.

A Polícia Federal reforça que a atuação na área de segurança privada está condicionada à autorização prévia e válida da instituição e que todos os profissionais devem possuir formação e certificações adequadas, conforme a legislação vigente.

Denúncias sobre empresas irregulares ou profissionais não habilitados podem ser encaminhadas por meio dos canais oficiais da Polícia Federal.

Fonte: Polícia Federal