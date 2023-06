PF faz contra o tráfico de drogas no Aeroporto de Viracopos

Campinas/SP. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (15/6), a Operação Campinas Connection objetivando a desarticulação de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas interestadual utilizando voos com conexão no Aeroporto Internacional de Viracopos em sua rota de entrega do Norte para o Sul do país.

Estão sendo cumpridos seis mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela Quarta Vara Criminal da Comarca de Campinas, em cidades dos estados de AM, SC, SP e RS.

A investigação iniciou-se a partir da prisão em flagrante de um passageiro no dia 24.3.2023, em voo de Manaus/AM para Campinas, com 10,7 kg de skunk (maconha) em suas bagagens, durante fiscalização conjunta da Polícia Federal e Receita Federal em Viracopos.

A análise de dados da ocorrência revelou uma consistente rota de drogas (skunk) do Norte para o Sul do país, utilizando voos oriundos de Manaus, com conexão em Viracopos e destino final em Joinville/SC, e o mapeamento de uma associação criminosa altamente estruturada.

Somente um dos investigados movimentou quase um milhão de reais em apenas quatro meses, não havendo atividade registrada que dê sustentação às operações de crédito e débito em suas contas bancárias.

O objetivo das buscas e prisões de hoje é colher provas contra todos os investigados que, de alguma forma, relacionaram-se com as atividades ilícitas do grupo, seja no apoio logístico, financeiro ou operacional, atingindo o cerne da associação e viabilizando a responsabilização tanto daqueles que efetivamente comandam o esquema criminoso, como dos que dão todo o suporte logístico e financeiro para execução da atividade fim.

Os investigados, até este momento, responderão pelos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico, cuja soma das penas podem chegar a 35 anos de prisão.

Fiscalização em Viracopos

Desde o início da intensificação da fiscalização no terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Viracopos, pela Polícia Federal e Receita Federal, em 5.3.2023, até a presente data, 20 passageiros – 13 mulheres e 7 homens – foram presos embarcando ou desembarcando em Viracopos, resultando na apreensão de mais de 140kg de drogas (sendo 36kg de cocaína e 107kg de maconha). A operação Campinas Connection é resultado desse trabalho.

