PF faz buscas na casa do governador do Piauí sob suspeita de desvios do Fundeb

A vítima foi encontrada pela polícia próxima ao carro do irmão com ferimentos no peito e rodeado de latas de cerveja

Um homem de 34 anos foi morto a facadas pelo próprio irmão durante uma noite de bebedeira na região de Campo Grande (MS). Clodiney Calvis Arguilera foi esfaqueado por Claudemir Calvis Arguilera, de 39, na madrugada de domingo (26/7).

De acordo com o site Campo Grande News, testemunhas relataram à polícia que os dois estavam bebendo e começaram a brigar sem nenhum motivo aparente. Foi aí que os dois deram início a uma confusão que levou e a vítima quebrou o vidro traseiro do carro do irmão.

Na sequência, Claudemir sacou uma faca e matou o próprio irmão a golpes desferidos pelo próprio punho.

Ele foi para a casa da ex-mulher e empreendeu fuga. A polícia foi chamada, mas, ao chegar no local, encontraram Clodiney caído sem vida, com ferimentos no peito, um pedaço de madeira na mão e rodeado de latas de cerveja. Os investigadores ainda não encontraram o suspeito.