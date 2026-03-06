PF faz ação contra crimes ambientais no Rio Grande do Sul

Santa Cruz do Sul/RS. A Polícia Federal deflagrou, nessa quinta-feira (5/3), uma ação de combate a crimes ambientais envolvendo a extração irregular de recursos minerais. A ação contou com dois mandados de busca e apreensão — expedidos pela 5º Vara Federal de Caxias do Sul — nos municípios de Estrela Velha e de Salto do Jacuí, ambos no Rio Grande do Sul.

Durante a ação, foram realizadas inspeções em áreas suspeitas de exploração irregular de minerais, bem como a apreensão de documentos e de outros materiais relevantes para a investigação.

As apreensões serão encaminhadas para análise com o objetivo de esclarecer integralmente os fatos, de identificar todos os responsáveis e de dimensionar a extensão do dano ambiental eventualmente causado.

Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Cruz do Sul

@pfriograndedosul

(51) 3717-9000

Fonte: Polícia Federal