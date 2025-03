PF extradita paraguaio preso no Brasil

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, em atuação conjunta com autoridades do Paraguai, realizou, nesta terça-feira (18/3), a extradição de um cidadão paraguaio que estava foragido no Brasil. Policiais federais entregaram o preso ao país requerente na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu/PR.

O homem era procurado pela justiça paraguaia por crime de violência doméstica praticado contra sua companheira em maio de 2018. Já no Brasil, o paraguaio foi preso por tráfico de drogas e condenado a mais de 8 anos de reclusão pela 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS.

O indivíduo foi incluído no rol de foragidos internacionais da Interpol, a Difusão Vermelha, e após sua localização, o Supremo Tribunal Federal expediu um Mandado de Prisão Preventiva para Extradição em seu nome, ao qual foi dado cumprimento em 4 agosto de 2022. Ele aguardou a conclusão de seu processo de extradição, tramitado no STF, recolhido na Penitenciária Modulada de Uruguaiana/RS.

A entrega do extraditando às autoridades paraguaias foi possível graças à integração de diversos órgãos policiais e, sobretudo, do entrosamento entre as unidades da Polícia Federal.

