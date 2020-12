PF extradita foragido italiano procurado pela Interpol

Belo Horizonte – Nesta quinta-feira, 17/12, a Polícia Federal realizou a extradição de um cidadão italiano foragido internacional. O extraditando, de 63 anos, estava preso preventivamente na Cadeia Pública de Governador Valadares desde 11/09/2019, após representação feita pela Polícia Federal. No Aeroporto Internacional em Guarulhos/SP, ele foi entregue à escolta policial de seu país, em cumprimento a pedido de extradição solicitado pelo governo italiano e deferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de acordo com ato autorizativo do Secretário Nacional do Ministério da Justiça.

Contra o italiano, há sentença condenatória com trânsito em julgado – ou seja, definitiva – na Justiça Italiana, com condenação de 11 anos e 10 meses de reclusão pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Seguindo todos os protocolos de cuidados do Ministério da Saúde em face da pandemia do Covid-19, a Polícia Federal continua trabalhando.

