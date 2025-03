PF extradita dois argentinos e recebe brasileira do Uruguai por meio de cooperação internacional

Florianópolis/SC. A Polícia Federal realizou duas extradições passivas e uma transferência de pessoa condenada, envolvendo Brasil, Argentina e Uruguai, entre os dias 17, 18 e 20/3 de 2025, em Santa Catarina.

Na segunda-feira (17/3), foi realizada a entrega e o embarque, em voo direto para Buenos Aires, de um cidadão argentino no Aeroporto de Florianópolis/SC. Ele havia sido preso pela Polícia Federal em 19 de julho de 2023, após ter seu nome incluído na Difusão Vermelha da Interpol. Na Argentina, o homem responde a um processo criminal por delitos equiparados a estupro e furto, e teve sua extradição autorizada, após deferimento pelo Supremo Tribunal Federal do pedido formulado pelo Governo da Argentina.

Já na terça-feira (18/3), outro cidadão argentino, também preso pela PF em 25 de maio de 2023, teve sua extradição efetivada no aeroporto de Florianópolis/SC. O homem responde a um processo por crime análogo à estelionato e teve sua extradição autorizada em 19 de fevereiro de 2025.

Por fim, na quinta-feira (20/3), foi realizada a transferência do Uruguai para o Brasil, de uma pessoa condenada, que havia sido presa por tráfico de drogas em seu país. A solicitação para o término do cumprimento da pena no Brasil teve como base o Acordo sobre Transferência de Pessoas Condenadas dos Estados Partes do Mercosul com a República da Bolívia e a República do Chile, promulgado no país por Decreto no ano de 2018.

