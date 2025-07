PF extradita argentino condenado em seu país

Vitória/ES. Um cidadão argentino condenado por abuso sexual de menor foi entregue a autoridades argentinas, após quase uma década foragido da justiça.

O homem de 62 anos foi preso no dia 28 de maio de 2024 no município de Alfredo Chaves/ES, após ser localizado pelo Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal do Espírito Santo. O crime foi cometido em 2016.

Após a condenação, ele fugiu do país, passando pelo Uruguai e, em seguida, pelo Brasil, entrando possivelmente pela fronteira no Rio Grande do Sul.

Após mais de um ano detido no Brasil, a extradição foi concluída nesta data. Ele foi escoltado até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde foi entregue a policiais argentinos para ser levado de volta ao seu país de origem e cumprir a pena imposta pela Justiça.

Fonte: Polícia Federal