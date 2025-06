PF executa extradição de brasileiro preso no Uruguai

Santana do Livramento/RS. A Polícia Federal, em atuação conjunta com autoridades uruguaias, executou a extradição, nesta quarta-feira (18/6), de um brasileiro procurado pela Justiça de Santana do Livramento/RS para responder pelo crime de estupro.

O brasileiro foi preso no Uruguai em abril deste ano, após ter seu nome incluído na Difusão Vermelha, lista de procurados da Interpol.

Desde então, permaneceu detido no país vizinho, até a conclusão do processo de extradição. O homem foi entregue pela Interpol uruguaia à Polícia Federal na Área de Controle Integrado em Rivera, no Uruguai, fronteira seca com Santana do Livramento/RS.

Participaram do processo de extradição a Representação Regional da Interpol no Rio Grande do Sul, o Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, a Interpol uruguaia e a Delegacia da Polícia Federal em Santana do Livramento.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Sul

Contato: (51) 3235.9006

Fonte: Polícia Federal